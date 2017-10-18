Сын убитой на Мальте журналистки обвиняет власти страны

Сын мальтийской журналистки, погибшей в результате взрыва автомобиля, обвинил в произошедшем власть Мальты, которую он назвал "мафиозным государством".

Об этом пишет BBC.

"Моя мать была преднамеренно убита из-за того, что она встала на пути между верховенством закона и теми, кто пытался его нарушить", - заявил сын погибшей Мэтью Каруана Галиция, который находился недалеко от места трагедии.

В своем посте в Фейсбуке, опубликованном спустя несколько часов после того, как Мэтью отчанно пытался вытащить мать из горящего автомобиля, он обвинил мальтийскую полицию в некомпетентности, а органы власти - в безнаказанности.

"Когда государственные структуры становятся недееспособными, журналист зачастую оказывается единственным человеком, способным воззвать к законности", - добавил Мэтью Каруана Галиция, который также работает журналистом.

Представитель правительства Мальты Курт Фаруджа отверг обвинения в государственной безответственности и пообещал провести серьезное и тщательное расследование.

Премьер-министр Мальты и лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция в начале этго года обвинила в коррупции, сказал, что безоговорочно осуждает это варварское нападение на человека и свободу мысли.

Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

53-летняя журналист-расследователь Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва, уничтожившего ее автомобиль вскоре после того, как она покинула свой дом в районе Биднижа, возле города Мост в северной части острова.

Каруана Галисия участвовала в международном проекте Panama Papers. В начале 2017 она сообщила, что жена премьера Джозефа Муската вероятно владеет оффшорной компанией, которая получала деньги с банковских счетов из Азербайджана.

Журналистка была известна своим блогом, где она публиковала расследования случаев коррупции с участием высших должностных лиц Мальты.

Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели. За две недели до этого Галисия сообщила полиции, что получает угрозы.