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Суд на Гаваях знову заблокував новий міграційний указ Трампа

Середа, 18 жовтня 2017, 04:28

Федеральний суддя в штаті Гаваї Деррік Уотсон постановив частково заблокувати дію нового міграційного указу президента США Дональда Трампа, який мав набути чинності 18 жовтня.

Про це пише DW.com.

Президентський указ дискримінує людей через їхню національну приналежність, йдеться в постанові.

Рішенням суду призупиняється заборона на в'їзд до Сполучених Штатів громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням (Іран, Ємен, Лівія, Сомалі, Сирія і Чад). При цьому обмеження на в'їзд для північнокорейців, а також венесуельських чиновників і членів їхніх сімей не викликали у суду заперечень.

Президент США підписав нинішній міграційний указ 25 вересня, на наступний день після того, як закінчився термін дії попереднього аналогічного розпорядження.

Вашингтон вже відреагував на рішення гавайського суду.

"Міністерство юстиції буде рішуче захищати законні дії президента", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

В адміністрації Трампа впевнені, що дію указу буде відновлено.

Як відомо, найперший міграційний указ був підписаний Трампом 27 січня. Після хвилі критики і протестів влада США пом'якшила ряд його положень, і в березні було оновлене розпорядження американського лідера.

Однак його дію заблокував федеральний суд на Гаваях.

Після скарги Білого дому Верховний суд США відновив дію міграційного указу Дональда Трампа до повного розгляду позову.

Уже після закінчення терміну дії указу Верховний суд 11 жовтня відхилив скаргу правозахисників про заборону на в'їзд до Сполучених Штатів громадянам ряду країн.

Теми: СШАміграціяТрамп
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