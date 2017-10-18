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Суд на Гавайях снова заблокировал новый миграционный указ Трампа

Среда, 18 октября 2017, 04:28

Федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон постановил частично заблокировать действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа, который должен был вступить в силу 18 октября.

Об этом пишет DW.com.

Президентский указ дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности, говорится в постановлении.

Решением суда приостанавливается запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Йемен, Ливия, Сомали, Сирия и Чад). При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали у суда возражений.

Президент США подписал нынешний миграционный указ 25 сентября, на следующий день после того, как истек срок действия предыдущего аналогичного распоряжения.

Вашингтон уже отреагировал на решение гавайского суда. 

"Министерство юстиции будет решительно защищать законные действия президента", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В администрации Трампа уверены, что действие указа будет восстановлено.

Как известно, самый первый миграционный указ был подписан Трампом 27 января. После волны критики и протестов власти США смягчили ряд его положений, и в марте последовало обновленное распоряжение американского лидера.

Однако его действие заблокировал федеральный суд на Гавайях.

После жалобы Белого дома Верховный суд США восстановил действие миграционного указа Дональда Трампа до полного рассмотрения иска.

Уже после истечения срока действия указа Верховный суд 11 октября отклонил жалобу правозащитников о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда стран.

Темы: СШАмиграцияТрамп
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