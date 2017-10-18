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Додон погрожує КС за рішення про його можливе відсторонення

Середа, 18 жовтня 2017, 07:38

Президент Молдови Ігор Додон вважає порушенням Конституції країни рішення Конституційного суду про те, що він зобов'язаний затвердити повторно представлену урядом кандидатуру, зокрема, на посаду міністра оборони.

Про це він заявив на брифінгу, що відбувся в Кишиневі, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні уряд і парламентська більшість, контрольовані однією партією, зробили ще один крок до остаточної узурпації державної влади. І цього разу, як і у багатьох інших випадках, співучасниками виступили судді Конституційного суду. Рішенням, ухваленим сьогодні Судом, Конституція Республіки Молдова була грубо порушена, що є серйозним прецедентом", - заявив Додон.

Глава Молдови зазначив також, що Конституційний суд має право тлумачити Конституцію, а не встановлювати в Конституції непередбачені процедури і строки.

За його словами, стаття 98(6) Основного закону не встановлює обов'язки президента призначати міністра при повторному висуненні так само як і оприлюднювати закони.

Президент наголосив, що при новому складі парламенту, який буде утворено після дострокових чи чергових парламентських виборів, буде сформовано новий склад Конституційного суду, а одним з безпосередніх пріоритетів КС в його новому складі стане повний перегляд багатьох прийнятих рішень, що мають "антидержавний характер і підривають авторитет державних установ".

На думку Додона, всі дії суддів нинішнього складу Конституційного суду стануть предметом ретельного розслідування, у тому числі в рамках Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, Конституційний суд Молдови постановив, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.

Згідно з рішенням суду, для виконання функцій президента Молдови замість Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

Теми: Молдова
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