Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Додон угрожает КС за решение о его возможном отстранении

Среда, 18 октября 2017, 07:38

Президент Молдовы Игорь Додон считает нарушением Конституции страны решение Конституционного суда о том, что он обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру, в частности, на должность министра обороны.

Об этом он заявил на брифинге, который состоялся в Кишиневе, сообщает Укринформ.

"Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали еще один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня Судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом", - заявил Додон.

Глава Молдовы отметил также, что Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.

По его словам, статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности президента назначать министра при повторном выдвижении так же как и обнародовать законы.

Президент подчеркнул, что при новом составе парламента, который будет создан после досрочных или очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда, а одним из непосредственных приоритетов КС в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, имеющих "антигосударственный характер и подрывающих авторитет государственных учреждений".

По мнению Додона, все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы постановил, что отказ Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра обороны - это нарушение Конституции.

Согласно решению суда, для выполнения функций президента Молдовы вместо Додона может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Молдова
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: