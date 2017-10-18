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Чиновника Генштабу ЗСУ зловили з хабаром

Середа, 18 жовтня 2017, 11:32
Чиновника Генштабу ЗСУ зловили з хабаром

Начальника відділу Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України затримали у Києві при отриманні 3 тисяч доларів хабара.

Як повідомляє Служба безпеки України, начальник одного з відділів Управління планування радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ вимагав ці гроші за погодження дозволу на проведення приватним підприємством природньо-відновлювальних робіт на території військової частини, розташованої у столиці.

Полковника затримали після отримання всієї суми хабара.

Працівника Генштабу ЗСУ упіймали з хабаром
Працівника Генштабу ЗСУ упіймали з хабаром
СБУ

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, тривають слідчі дії.

Посадовець утримується під вартою та відсторонений від посади.

"Наразі встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності затриманого полковника", – додає Генеральна прокуратура.

17 жовтня речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook, що прокуратура Дарницького гарнізону спільно з СБУ затримала одного з начальників відділу Генерального штабу ЗСУ під час отримання від громадянина К. 3000 доларів за погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств.

Олена Рощенко, УП, оновлено

Теми: хабарпрокуратураарміяПрикордонна служба
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