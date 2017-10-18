Начальника отдела Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины задержали в Киеве при получении 3 тысяч долларов взятки.



Как сообщает Служба безопасности Украины, начальник одного из отделов Управления планирования радиационной, химической, биологической защиты ВСУ требовал эти деньги за согласование разрешения на проведение частным предприятием природно-восстановительных работ на территории воинской части, расположенной в столице.



Полковника задержали после получения всей суммы взятки.

Чиновника Генштаба ВСУ поймали со взяткой СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.



Чиновник содержится под стражей и отстранен от должности.

"Сейчас устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного полковника", – добавляет Генеральная прокуратура.

17 октября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook, что Военная прокуратура Дарницкого гарнизона совместно с СБУ задержала одного из начальников отдела Генерального штаба ВСУ при получении от гражданина К. 3000 долларов за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления очагов нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.

Алена Рощенко, УП, дополнено