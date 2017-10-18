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Гройсман: Ми ввели квотування, щоб працевлаштувати 45-літніх

Середа, 18 жовтня 2017, 12:23
Гройсман: Ми ввели квотування, щоб працевлаштувати 45-літніх

Пенсійна реформа передбачає, що кількість співробітників компанії старше 45 років має становити не менше ніж 4% від загальної чисельності працівників.

Про це на засіданні уряду 18 жовтня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Люди іноді говорять про те, що мені більше 45 років, і я не можу знайти собі роботу. Так от ми  ввели квотування, що люди  більше 45 років наразі можуть уже претендувати на робочі місця в українських компаніях – це буде не менше 4% від загального складу працівників", - сказав Гройсман.

"Тобто люди більше 45 років уже мають переваги щодо працевлаштування, бо ця норма є для роботодавця обов'язковою", - додав він. 

Гройсман зазначив, що це правильний крок, і треба надалі стимулювати створення робочих місць.   

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Гройсманреформи
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