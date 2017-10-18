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Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Середа, 18 жовтня 2017, 12:22

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Разінкова з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі №329 від 17 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Звільнити Разінкова Ігоря Прокоповича з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в документі.

Про причини звільнення в указі не повідомляється.

З червня 2016 по вересень 2017 року Разінков був тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

13 вересня 2017 року призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Українська правда

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Теми: СБУПорошенко
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