Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки
Среда, 18 октября 2017, 12:22
Президент Петр Порошенко освободил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Об этом говорится в указе №329 от 17 октября, обнародованном на сайте главы государства.
"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.
О причинах увольнения в указе не сообщается.
С июня 2016-го по сентябрь 2017 Разинков был временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.
13 сентября 2017 года назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.
Украинская правда