Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.



Об этом говорится в указе №329 от 17 октября, обнародованном на сайте главы государства.



"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.



О причинах увольнения в указе не сообщается.



С июня 2016-го по сентябрь 2017 Разинков был временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.



13 сентября 2017 года назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.



Украинская правда