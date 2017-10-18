Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

Среда, 18 октября 2017, 12:22

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в указе №329 от 17 октября, обнародованном на сайте главы государства.

"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.

О причинах увольнения в указе не сообщается.

С июня 2016-го по сентябрь 2017 Разинков был временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

13 сентября 2017 года назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

Украинская правда

Темы: СБУПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
СБУ
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении - 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: