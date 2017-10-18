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У центрі Києва 3000 поліцейських, перевіряють речі й документи

Середа, 18 жовтня 2017, 12:29

18 жовтня за порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко і додав, що кількість правоохоронців може змінюватися залежно від оперативної обстановки.

Станом на 11:00 грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, інформує прес-служба Нацполіції.

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"У центрі міста, на проїжджій частині вулиці Грушевського, мітингувальники розбили намети, що значно ускладнило рух у столиці", – сказав Крищенко.

 

"Ми звертаємося до громадян (із закликом) поставитися з розумінням за тимчасові незручності, у зв’язку із перекриттям дорожнього руху та додатковими заходами, пов’язаними із перевіркою документів", – додав він.

 

"Задля належного забезпечення правопорядку та недопущення будь-яких правопорушень учасників мирних заходів перевірятимуть на фільтраційних пунктах та вибірково ручними металошукачами. У деяких громадян також перевірятимуть документи, які засвідчують їх особу", – повідомив Крищенко.

 

Поліція закликає утриматися від будь-яких провокацій, бо силовики "реагуватимуть відповідно вимог чинного законодавства".

Правоохоронці просять учасників акцій не порушувати громадський порядок, а також всіляко сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки громадян.

 

Поліція нагадує, що 17 жовтня під час масових заходів біля Верховної Ради України постраждало четверо осіб, серед них – працівник поліції.

26-річний поліцейський роти особливого призначення та 64-річний мешканець Івано-Франківської області із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у стаціонар. Іншим двом потерпілим надано медичну допомогу на місці.

"Офіційні звернення постраждалих громадян щодо отримання тілесних ушкоджень до поліції не надходили. У результаті інцидентів вчора правоохоронці нікого не затримували", – уточнює поліція.

Поки розпочато 3 кримінальних провадження: за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), за ст. 186 (грабіж) та за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: акціїполіціяКиїв
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