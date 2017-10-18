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В центре Киева 3000 полицейских, проверяют вещи и документы

Среда, 18 октября 2017, 12:29

18 октября за порядком в правительственном квартале Киева следят около 3000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции и добавил, что количество правоохранителей может меняться в зависимости от оперативной обстановки.

По состоянию на 11:00 грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Акции продолжаются
Акции продолжаются
НПУ

"В центре города, на проезжей части улицы Грушевского, митингующие разбили палатки, что значительно осложнило движение в столице", – сказал Крищенко.

 

"Мы обращаемся к гражданам (с призывом) отнестись с пониманием за временные неудобства в связи с перекрытием дорожного движения и дополнительными мерами, связанными с проверкой документов", – добавил он.

 

"Для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения каких-либо правонарушений, участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и ​​выборочно ручными металлоискателями. У некоторых граждан также будут проверять документы, удостоверяющие их личность", – сообщил Крищенко.

 

Полиция призывает воздержаться от провокаций, на которые силовики "будут реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Правоохранители просят участников акций не нарушать общественный порядок, а также всячески содействовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

 

Полиция напоминает, что 17 октября во время массовых мероприятий возле Верховной Рады пострадали четыре человека: 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами разной степени тяжести госпитализированы в стационар, еще двум пострадавшим оказана медпомощь на месте.

"Официальных обращений пострадавших граждан на получение телесных повреждений в полицию не поступало. В результате инцидентов вчера правоохранители никого не задерживали", – уточняет полиция.

Пока начато 3 уголовных производства: по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), по ст. 186 (грабеж) и по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Алена Рощенко, УП

Темы: акцииполицияКиев
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