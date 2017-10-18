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Гройсман: Не бачу підстав для зростання комуналки

Середа, 18 жовтня 2017, 13:13

Об'єктивних підстав для зростання тарифів на комунальні послуги в Україні немає, тому місцева влада має зробити усе, щоб не допустити подорожчання.

Про це на засіданні Кабміну 18 жовтня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Підкреслюю, що я не бачу жодних підстав для підвищення тарифів на місцях на тепло, на гарячу воду і так далі. Я вважаю, що це вже відповідальність місцевої влади не допустити перевитрат, не допустити марнотратства, яке може призвести до зростання тарифів", - сказав він.

Прем'єр очікує, що місцева влада поставиться до цього відповідально і буде "дуже стримано підходити до коригування тарифів".

За словами Гройсмана, місцеві бюджети за січень-серпень 2017 року зросли на 29 % або на 31,1 мільярда гривень.

"Тепер треба підвищувати ефективність їх використання", - сказав прем'єр.

Він також додав, що наразі понад 6,5 мільйона родин перепризначили субсидію.

"Уже 6 мільйонів 530 тисяч українських родин отримали субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в наступному опалювальному сезоні. Це адресна допомога тим, хто її потребує. Усі інші, хто має кошти, мають повноцінно сплачувати за всі послуги", - сказав Гройсман.

Крім того, за його словами, розпочато процес монетизації субсидій.

"Ми розпочали процес монетизації субсидій щодо економії. І найближчим часом ми проведемо відповідні виплати для тих, хто зекономив відповідні енергоресурси", - підсумував прем’єр.  

Ірина Балачук, УП

Теми: ГройсманЖКГ
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