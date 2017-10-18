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НАЗК хоче ще 172 мільйони на наступний рік

Середа, 18 жовтня 2017, 14:19

Національне агентство з запобігання корупції виступає за передбачення додатково 172 305 100 гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.

Про це сказано у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Зокрема на керівництво й управління в сфері запобігання корупції додатково потрібно 172,3 млн гривень, з них 121,2 млн гривень – на оплату праці.

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9% – до 683 512 400 гривень.

Як відомо, громадськість бентежили високі зарплати та премії членів НАЗК.

Наприклад, голова НАЗК Наталія Корчак у грудні минулого року задекларувала сумарно 400 тисяч гривень доходу, в які нібито увійшли і "відпускні". А у вересні цього року зарплатня Корчак склала 211 946 гривні, з яких 107,2 тисячі були допомогою на оздоровлення.

Теми: НАЗКбюджетГройсман
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