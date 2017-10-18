НАПК хочет еще 172 миллиона на следующий год

Национальное агентство по предупреждению коррупции выступает за предусмотрение дополнительно 172 305 100 гривен финансирования в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской новостей".

В частности, на руководство и управление в сфере предотвращения коррупции дополнительно нужно 172,3 млн гривен, из них 121,2 млн гривен – на оплату труда.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить финансирование НАПК в 2018 году на 12,9% – до 683 512 400 гривен.

Как известно, общественность будоражили высокие зарплаты и премии членов НАПК.

Например, глава НАПК Наталья Корчак в декабре прошлого года задекларировала суммарно 400 тысяч гривен дохода, в которые якобы вошли и "отпускные". А в сентябре этого года зарплата Корчак составила 211 946 гривны, из которых 107,2 тысячи были помощью на оздоровление.