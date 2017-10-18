Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти Криму викликають людей на опитування про поодинокі пікети

Середа, 18 жовтня 2017, 15:23

В анексованому Росією Криму поліція викликає активістів на опитування, намагаючись з'ясувати організаторів одиночних пікетів 14 жовтня.

Зокрема, виклики почалися в смт Нижньогірський і Леніне, повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

Адвокат Едем Семедляев розповів "Крим.Реаліі", що в Нижньогірському "сьогодні викликали чотири людини і їх опитали".



Ті, хто вже прийшов до поліції, розповіли, що повістки прийти на опитування для надання пояснень прийшли напередодні.



Деякі кримські татари відмовилися давати свідчення.



Як відомо, в суботу, 14 жовтня, на всій території анексованого Росією Криму на поодинокі пікети проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман вийшло понад 100 осіб.

Їх затримували й вивозили на приватних автомобілях без розпізнавальних знаків поліції, повідомляв раніше Курбедінов.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіякримські татариакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: