Оккупанты Крыма вызывают людей на опросы об одиночных пикетах

В аннексированном Россией Крыму полиция вызывает активистов на опросы, пытаясь выяснить организаторов одиночных пикетов 14 октября.

В частности, вызовы начались в пгт Нижнегорский и Ленино, сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

Адвокат Эдем Семедляев рассказал "Крым.Реалии", что в поселке Нижнегорский "сегодня вызвали четыре человека и их опросили".

Те, кто уже пришел в полицию, рассказали, что повестки прийти на опрос для предоставления объяснений пришли накануне

Некоторые крымские татары отказались давать показания.

Как известно, в субботу, 14 октября, на всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.

Их задерживали и увозили на частных автомобилях без опознавательных знаков полиции, сообщал ранее Курбединов.