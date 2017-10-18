Група нардепів ввечері піде до Порошенка, щоб "запитати просту річ"

Народний депутат БПП Мустафа Найєм заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента Петра Порошенка і дізнатися у нього терміни подачі законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.



Про це депутат сказав в ефірі телеканалу NewsOne в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Що стосується Антикорупційного суду. Зараз ми спостерігаємо таку річ, коли президент намагається перекласти відповідальність з себе на парламент. Є спроби непублічним шляхом створити якусь робочу групу в парламенті, яка нібито повинна запропонувати президенту законопроект. Це маячня, адже Венеціанська комісія дуже чітко сказала, що президент сам повинен внести такий законопроект", – говорить Найєм.



Нардеп проанонсував, що в середу в 19.00 він з авторами законопроекту і рядом народних депутатів підуть до президента, щоб "запитати просту річ: дві вимоги майже виконані, на дві вимоги є відповідь від парламенту. Президент повинен внести законопроект про Антикорупційний суд".



"Ми б хотіли почути хоча б приблизні терміни, коли президент це зробить, щоб могли на той день, коли він внесе і в парламенті буде його розгляд, знову прийти до парламенту і змусити його проголосувати за законопроект про Антикорупційне суді", – пояснив він.



Нардеп також підкреслив, що депутати готові відкликати свій законопроект і чекають будь-яких ініціатив від президента щодо антикорупційного суду.



Як повідомлялося, законопроект про антикорупційні суди (№6011) авторства віце-спікера парламенту Оксани Сироїд, народних депутатів Єгора Соболєва, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка і кількох інших парламентаріїв був зареєстрований у Верховній Раді в лютому.

Читайте також: "Антикорупційний суд: яких маніпуляцій чекати від президента"

Як відомо, Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") закликає Порошенка внести в Раду законопроект про створення Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій комісії.

17 жовтня голова Ради Андрій Парубій закликав авторів законопроектів №6011 і №6529 (про створення Антикорупційної палати) відкликати свої документи для того, щоб президент зміг внести свій варіант.

Також у вівторок представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Мітингувальники під парламентом поставили наметове містечко. 18 жовтня пікет парламенту, хоч і не такий чисельний, продовжувався.