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Под Радой произошла небольшая стычка – СМИ

Среда, 18 октября 2017, 17:38

После 17 часов под Верховной Радой произошла небольшая стычка, однако пока непонятно, кто стал ее инициатором.

О столкновении в прямом эфире сообщил телеканал АТR.

Во время схватки были применены газ, однако неизвестно, с чьей стороны.

Также неизвестно, чьи действия повлекли обострение.

Митингующие заявляют, что правоохранители пытались прорваться в палаточный городок, отметил корреспондент АТR.

Впоследствии депутат Егор Соболев в комментарии АТR сообщил: "Неожиданно отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

В свою очередь депутат ВР Анна Гопко обнародовала в своем Facebook видео драки.

"Сейчас под ВР: где лидеры партий, которые собрали митинг? Где активисты? Почему не вместе с протестующими? Почему не общаются с людьми, чтобы их защитить и избежать провокаций?" - возмутилась она.

Позже видео исчезло с ее страницы.

 

Украинская правда

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