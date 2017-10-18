Штаб АТО: бойовики стріляли 18 разів, 1 військовий поранений

На Донецькому напрямку в результаті протистоянь поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 18 жовтня.

"Сьогоднішній день у районі проведення АТО вкотре відзначився ескалацією конфлікту з боку російсько-окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку від початку доби бойовики влаштували 22 збройні провокації, серед яких було 18 обстрілів.

"Так, бойовики 5 разів із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Авдіївки. З цієї ж зброї ворог тричі обстрілював наші позиції у районі шахти Бутівка", - повідомляють у штабі АТО.

Бійці АТО жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті одного з таких протистоянь отримав поранення один український боєць.

Крім того, сьогодні тричі під вогнем бойовиків опинились опорні пункти сил АТО біля Пісків, двічі – неподалік Новгородського.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування випустили 4 міни калібру 82 міліметри неподалік Гнутового. А під гранатометний вогонь противника потрапили українські опорні пункти біля Павлополя та Широкиного.