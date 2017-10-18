Київрада просить скасувати безкоштовний проїзд депутатів

На засіданні Київської міської ради депутати підготували звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд.

Про це повідомляється на сайті Київради.

"В умовах сьогодення, в період війни на сході України, депутати Київської міської ради, вважають недоцільним за рахунок державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів забезпечувати народних депутатів та депутатів місцевих рад безоплатним проїздом. Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", - зазначила ініціатор проекту, депутат Київради Алла Шлапак.

Відповідне звернення погодили на засіданні постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України.

Водночас депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.