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Киевсовет просит отменить бесплатный проезд депутатов

Среда, 18 октября 2017, 19:27

На заседании Киевского городского совета депутаты подготовили обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров об отмене права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"В условиях, в период войны на востоке Украины, депутаты Киевского городского совета, считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", - отметила инициатор проекта, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Соответствующее обращение согласовали на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.

В то же время депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

Темы: КиевВерховная РадаКабинет министров
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