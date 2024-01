У Каліфорнії не вщухають масштабні лісові пожежі

Нові пожежі у Каліфорнії швидко поширюються, а кількість загиблих уже зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, пожежники очікують, що їхнє завдання ускладниться через швидкі пориви вітру за низької вологості.

Кількість жертв вогню зросла до 38 людей. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти, 100 тисяч осіб евакуйовано.

WOW apsolutely amazing video of a tree on fire inside during the wildfires in California, USA.#wildfires #California pic.twitter.com/Ho8rHX5X28