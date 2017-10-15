У Каліфорнії не вщухають масштабні лісові пожежі

Нові пожежі у Каліфорнії швидко поширюються, а кількість загиблих уже зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, пожежники очікують, що їхнє завдання ускладниться через швидкі пориви вітру за низької вологості.

Кількість жертв вогню зросла до 38 людей. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти, 100 тисяч осіб евакуйовано.

WOW apsolutely amazing video of a tree on fire inside during the wildfires in California, USA.#wildfires #California pic.twitter.com/Ho8rHX5X28 — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 14, 2017

Ці пожежі стали найбільш смертоносними в історії Каліфорнії. Згідно із попередньою версією, вогонь виник внаслідок обриву дротів електромереж.

Як відомо, раніше губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Напа, Сонома і Юба.