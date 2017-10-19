Масове отруєння у Львові: 12 постраждалих

Після отруєння у львівському ресторані "Панська чарка" до медиків звернулись 12 людей.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР за медичною допомогою внаслідок харчового отруєння звернулися 12 осіб які харчувалися в ресторані "Панська чарка", – йдеться у заяві.

Стан усіх госпіталізованих пацієнтів – середньої тяжкості.

Як відомо, у вересні у Львові рибою з ринку отруїлися 56 людей.