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Масове отруєння у Львові: 12 постраждалих

Четвер, 19 жовтня 2017, 04:05

Після отруєння у львівському ресторані "Панська чарка" до медиків звернулись 12 людей.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР  за медичною допомогою внаслідок харчового отруєння звернулися 12 осіб  які харчувалися в ресторані "Панська чарка", – йдеться у заяві.

Стан усіх госпіталізованих пацієнтів  – середньої тяжкості.

Як відомо, у вересні у Львові рибою з ринку отруїлися 56 людей.

Теми: ЛьвівУкраїна
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