Масове отруєння у Львові: 12 постраждалих
Четвер, 19 жовтня 2017, 04:05
Після отруєння у львівському ресторані "Панська чарка" до медиків звернулись 12 людей.
Про це повідомляє прес-служба міської ради.
"За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР за медичною допомогою внаслідок харчового отруєння звернулися 12 осіб які харчувалися в ресторані "Панська чарка", – йдеться у заяві.
Стан усіх госпіталізованих пацієнтів – середньої тяжкості.
Як відомо, у вересні у Львові рибою з ринку отруїлися 56 людей.