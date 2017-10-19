Массовое отравление во Львове: 12 пострадавших

После отравления в львовском ресторане "Барская рюмка" к медикам обратились 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек которые питались в ресторане" Барская рюмка ", – говорится в заявлении.

Состояние всех госпитализированных пациентов – средней тяжести.

Как известно, в сентябре во Львове рыбой с рынка отравились 56 человек.