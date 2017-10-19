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Массовое отравление во Львове: 12 пострадавших

Четверг, 19 октября 2017, 04:05

После отравления в львовском ресторане "Барская рюмка" к медикам обратились 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек которые питались в ресторане" Барская рюмка ",  говорится в заявлении.

Состояние всех госпитализированных пациентов  средней тяжести.

Как известно, в сентябре во Львове рыбой с рынка отравились 56 человек.

Темы: ЛьвовУкраина
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