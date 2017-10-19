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Мер Харкова пообіцяв допомогу постраждалим у смертельній ДТП

Четвер, 19 жовтня 2017, 06:03

Міський голова Харкова Геннадій Кернес обіцяє допомогу в організації похоронів та лікуванні потрепілих у результаті аварії, що сталася у середу ввечері.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.

Харківська міська рада і я особисто висловлюємо співчуття сім'ям загиблих. Обіцяю вам нашу допомогу в організації похорону. Всім, хто постраждав у результаті цієї аварії, міська влада допоможе вам у лікуванні",  – підкреслив Кернес.

Як відомо, у результаті аварії у центрі Харкова загинуло 6 людей, ще 6 – травмовані.

Теми: ХарківКернесаваріяДТП
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