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В Україні створять інститут випробувань і сертифікації озброєння

Четвер, 19 жовтня 2017, 09:42

Уряд ухвалив рішення щодо створення Державного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 18 жовтня, повідомляє урядовий портал.

Мета – забезпечити реалізацію єдиної державної політики з випробування, сертифікації, розробки та виробництва озброєння і військової техніки для потреб Збройних сил України та інших військових формувань сектору безпеки й оборони держави, у тому числі з урахуванням вимог стандартів НАТО.

Інститут об’єднає потенціали Державного науково-випробувального центру, Чернігівського національного технологічного університету та підприємств військово-промислового комплексу.

Це дозволить модернізувати експериментально-випробувальну базу і прискорити впровадження наукових розробок, а також створить умови для просування продукції виробників на внутрішній і зовнішній ринки, сподіваються в уряді.

"У подальшому таке поєднання потенціалів є запорукою створення та функціонування відповідного технологічного парку (на кшталт парків, які існують у Німеччині, Франції, Австрії, Туреччині), щоб у стислі терміни забезпечувати переоснащення армії сучасним озброєнням та стимулювати вихід виробничої бази наших оборонних підприємств на світовий рівень" – йдеться в повідомленні.

У квітні керівництво Державного науково-випробувального центру ЗСУ у Чернігові, передислокованого з Криму, закликало віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе сприяти створенню Інституту на базі Центру для забезпечення необхідних можливостей впровадження стандартів НАТО у систему сертифікації та стандартизації озброєння і військової техніки.

Це – єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа з 85-річним досвідом, що реалізує функції державної перевірки у випробуваннях та контролі якості оборонної продукції в інтересах ЗСУ та інших силових відомств.

Цю ідею підтримали.

У державному оборонному замовлені на 2017-2018 рік планується передбачити необхідні кошти для створення сучасного лабораторно-вимірювального та полігонно-випробувального комплексу спільно з представниками ДК "Укроборонпром", "Асоціації виробників озброєння і військової техніки України" та "Ліги оборонних підприємств України".

Також готуються пропозиції стосовно можливого оснащення інституту сучасним лабораторно-вимірювальним та полігонно-випробувальним обладнанням для проведення всіх типів вимірювань на шляху розроблення продукції, сертифікації та її експлуатації.

Зокрема, для оснащення випробувально-обчислювального комплексу ДНВІ передбачається виділення 150 млн грн на закупівлю засобів зовнішньо-траекторних вимірювань, кліматичних камер та інших засобів, що дозволить визначати та оцінювати характеристики озброєння на сучасному світовому рівні.

Наразі актуальним завданням є заснування Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації озброєння на базі Інституту.

Теми: зброятехнологіїКабінет міністрів
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