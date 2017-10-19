В Украине создадут институт испытаний и сертификации вооружения

Правительство приняло решение о создании Государственного института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.



Соответствующее постановление Кабинет министров принял 18 октября, сообщает правительственный портал.



Цель – обеспечить реализацию единой государственной политики по испытанию, сертификации, разработки и производства вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований сектора безопасности и обороны государства, в том числе с учетом требований стандартов НАТО.



Институт объединит потенциалы Государственного научно-испытательного центра, Черниговского национального технологического университета и предприятий военно-промышленного комплекса.



Это позволит модернизировать экспериментально-испытательную базу и ускорить внедрение научных разработок, а также создаст условия для продвижения продукции производителей на внутренний и внешний рынки, надеются в правительстве.

"В дальнейшем такое сочетание потенциалов является залогом создания и функционирования соответствующего технологического парка (вроде парков, которые существуют в Германии, Франции, Австрии, Турции), чтобы в сжатые сроки обеспечивать переоснащение армии современным вооружением и стимулировать выход производственной базы наших оборонных предприятий на мировой уровень", – говорится в сообщении.

В апреле руководство Государственного научно-испытательного центра ВСУ в Чернигове, передислоцированного из Крыма, призвало вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе способствовать созданию Института на базе Центра для обеспечения необходимых возможностей внедрения стандартов НАТО в систему сертификации и стандартизации вооружения и военной техники.



Это – единственное в Украине специализированное научно-исследовательское учреждение с 85-летним опытом, реализующее функции государственной проверки в испытаниях и контроле качества оборонной продукции в интересах ВСУ и других силовых ведомств.



Эту идею поддержали.



В государственном оборонном заказе на 2017-2018 год планируется предусмотреть необходимые средства для создания современного лабораторно-измерительного и полигонно-испытательного комплекса совместно с представителями ГК "Укроборонпром", "Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины" и "Лиги оборонных предприятий Украины".



Также готовятся предложения по возможному оснащению института современным лабораторно-измерительным и полигонно-испытательным оборудованием для проведения всех типов измерений на пути разработки продукции, сертификации и ее эксплуатации.



В частности, для оснащения испытательно-вычислительного комплекса ДНВИ предусматривается выделение 150 млн грн на закупку средств внешне траекторных измерений, климатических камер и других средств, что позволит определять и оценивать характеристики вооружения на современном мировом уровне.



Сейчас актуальной задачей является учреждение Международного центра сотрудничества со странами НАТО в сфере испытаний и сертификации вооружения на базе Института.