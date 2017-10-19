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Луценко заявила про нагнітання кризи і зброю мітингувальників

Четвер, 19 жовтня 2017, 11:18

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко закликає організаторів акції за політичну реформу нести відповідальність за провокації та застосування сили під час них.

У кулуарах перед засіданням Верховної Ради вона сказала:

"Формальні вимоги (акції) співпадають із позицією президента: це вимоги по недоторканності, це вимоги по Антикорупційному суду і прозвучала третя вимога – зміна виборчого законодавства".  

"Політична криза, яку розв’язала меншість опозиції – бо більшість опозиції знаходиться в залі і готова голосувати, не є причиною для кровопролиття на Майдані (на акції під парламентом – ред.)", – заявила однак Луценко.

"Наша фракція і президент закликаємо мітингувальників нести повну відповідальність за провокації, які відбуватимуться зі сторони мітингувальників", – додала вона.  

Луценко заявила: "Спектр представлених на Майдані сил є достатньо розмаїтий – починаючи від проросійської Надії Савченко, закінчуючи батальйоном "Донбас".

"Ви знаєте, що пройшли обшуки, у представників батальйону "Донбас" знайдено озброєння. Частина охорони (Давида) Сакварелідзе, який є соратником (Міхеіла) Саакашвілі, зловлена на спробі закупити озброєння: гранатомети, два автомати", – сказала Ірина Луценко.

"Це говорить про те, що, насправді, формальні причини мітингів і вимога мітингувальниіків є лише формальними. Основна причина – це збурення політичної кризи у країні і пролиття крові", – заявила вона.

"Тому наша фракція і президент закликає спікера разом із правоохоронними органами не дати перетворити ці мітинги, ці зібрання на людей, які президент поважає, на кровопролиття і зіткнення, до чого це розмаїте представництво опозиції і прагне", – сказала Луценко.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїЛуценкоВерховна РадаДонбасСакварелідзе
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