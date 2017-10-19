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Луценко заявила о нагнетании кризиса и оружии митингующих

Четверг, 19 октября 2017, 11:18

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко призывает организаторов акции за политическую реформу нести ответственность за провокации и применение силы во время них.

В кулуарах перед заседанием Верховной Рады она сказала:

"Формальные требования (акции) совпадают с позицией президента: это требование по неприкосновенности, это требование по Антикоррупционному суду и прозвучало третье требование – изменение избирательного законодательства".

"Политический кризис, который развязало меньшинство оппозиции – потому что большинство оппозиции находится в зале и готово голосовать, не является причиной для кровопролития на Майдане (на акции под парламентом – ред.)", – заявила однако Луценко.

"Наша фракция и президент призываем митингующих нести полную ответственность за провокации, которые пройдут с стороны митингующих", – добавила она.

Луценко заявила: "Спектр представленных на Майдане сил достаточно разнообразен – начиная от пророссийской Надежды Савченко, заканчивая батальоном "Донбасс".

"Вы знаете, что прошли обыски, у представителей батальона "Донбасс" найдено вооружение. Часть охраны (Давида) Сакварелидзе, который является соратником (Михэила) Саакашвили, поймана на попытке закупить вооружение: гранатометы, два автомата", – сказала Ирина Луценко.

"Это говорит о том, что на самом деле формальные причины митингов и требование митингувальниикив являются лишь формальными. Основная причина – это нагнетание политического кризиса в стране и кровопролитие", – заявила она.

"Поэтому наша фракция и президент призывает спикера совместно с правоохранительными органами не дать превратить эти митинги, эти собрания на людей, которые президент уважает, в кровопролитие и столкновения, к чему это разнообразное представительство оппозиции и стремится", – сказала Луценко.

Алена Рощенко, УП


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Темы: акцииЛуценкоВерховная РадаДонбассСакварелидзе
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