У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 3 бійців

18 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції спостерігалося загострення, 3 військових отримали поранення.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби ворог суттєво збільшив кількість мінометних обстрілів, загалом по позиціях сил АТО було випущено майже 100 снарядів. В результаті бойових дій троє воїнів зазнали поранень", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що поранень зазнали воїни в результаті ворожих обстрілів на позиції "Шахта Бутівка" та в Пісках, ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Павлополі.

Валентина Романенко, УП