Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 3 бійців

Четвер, 19 жовтня 2017, 13:00

18 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції спостерігалося загострення, 3 військових отримали поранення.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби ворог суттєво збільшив кількість мінометних обстрілів, загалом по позиціях сил АТО було випущено майже 100 снарядів. В результаті бойових дій троє воїнів зазнали поранень", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що поранень зазнали воїни в результаті ворожих обстрілів на позиції "Шахта Бутівка" та в Пісках, ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Павлополі.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: