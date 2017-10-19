Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 3 бойца

Четверг, 19 октября 2017, 13:00

18 октября в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалось обострение, 3 военных получили ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки враг существенно увеличил количество минометных обстрелов, в целом по позициям сил АТО было выпущено почти 100 снарядов. В результате боевых действий трое воинов получили ранения", – сказал он.

В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что ранения получили воины в результате вражеских обстрелов на позиции "Шахта Бутовка" и в Песках, еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Павлополе.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: