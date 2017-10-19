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Бойовики самовільно обстріляли сили АТО із житлового району села Пікузи

Четвер, 19 жовтня 2017, 13:22

Бойовики самовільно обстріляли позиції сил антитерористичної операції з житлового району села Пікузи Волноваського району Донецької області.

Про це під час брифінгу 19 жовтня розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони.

Так за даними розвідки, керівництво російсько-окупаційних з'єднань "дедалі знижує контроль за особовим складом що призводить до збільшення небезпеки для місцевого населення".

"Скориставшись безконтрольністю з боку командування, бойовики з мінометного підрозділу так званого 9-го окремого штурмового мотострілкового полку морської піхоти в Новоазовську самовільно здійснили провокаційний обстріл позицій сил антитерористичної операції з території житлового району населеного пункту Пікузи", – сказав полковник.

За словами Лисенка, цей злочин викликав обурення та протести з боку місцевих жителів.

Як відомо, згідно доповіді спостережної місії ОБСЄ, у жовтні жителі підконтрольного бойовикам ОРДО села Пікузи вимагали відвести озброєних людей та озброєння від житлових районів села.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТОтероризмОРДЛО
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