Нардепи кнопкодавили на медреформі й недоторканності – Чесно

Народний депутат від БПП Костянтин Яриніч кнопкодавив під час голосування за проект постанови про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради восьмого скликання законопроекту щодо недоторканності.

Про це пише 19 жовтня громадський рух "Чесно".

Активісти піймали народного депутата на неперсональному голосуванні під час розгляду проекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) і про його направлення до Конституційного Суду України (№7203/П) – в цілому.

Вони зазначають, що це перший зафіксований рухом факт порушення процедури особистого голосування нардепом Яринічем.

Перед цим депутатів від Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту" піймали на кнопкодавстві під час голосування про підтримання правок до медреформи.

Так під час поіменного голосування на пленарному засіданні 19 жовтня про підтримку поправок оголошених народним депутатом Іриною Сисоєнко до проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327), кнопкодавили депутати від БПП - Андрій Шинькович і, ймовірно, Олександр Урбанський, - а також заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

Під час голосування за медичну реформу також ймовірно, кнопкодавив член депутатської групи "Воля народу", забудовник Максим Микитась.

Як відомо, стаття 84 Конституції зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто, але чинне законодавство не передбачає жодних санкцій за порушення цієї норми.

Українська правда