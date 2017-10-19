Рада відправила в КС обидва законопроекти щодо недоторканності

Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

За направлення президентського законопроекту №7203 проголосували 336 депутатів, депутатського № 6773 - 328 обранців.

Цим голосуванням народні депутати включили відповідні проекти законів до порядку денного 7 сесії Верховної Ради 8 скликання та направили до Конституційного суду для надання висновків щодо відповідності цих законопроектів законам України.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій привітав депутатів і людей, що мітингують під парламентом, з цим рішенням.

Після цього він закрив ранкове засідання Ради.

Вечірнє засідання розпочнеться о16:00.

Тепер КС має дати висновок про відповідність змін 157-й статті (про те, що зміни Конституції не можуть скасовувати чи обмежувати права і свободи людини, що Конституцію неможна міняти в умовах воєнного чи надзвичайного стану) та 158-й статті (про те, що законопроект про зміни до Конституції, якщо його розглядали й не ухвалили, може розглядатися у ВР не раніше, ніж через рік, та про те, що впродовж строку своїх повноважень ВР не може двічі змінювати одні й ті самі положення).

Голова профільного комітету Руслан Князевич зазначив, що для змін до Конституції першого і другого читання не існує – після висновку КС парламент може приступити до розгляду у процесі попереднього схвалення, і лише на наступній сесії може ухвалити.

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що у Верховної Ради вистачить голосів за недоторканність і на наступній сесії, коли депутати "побачать, що це вже не піар, а нова реальність".

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

В той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко поясниила, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

Ірина Балачук, Олена Рощенко, УП