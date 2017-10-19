У МОЗ пообіцяли не шокувати лікарів медреформою

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розпочне впроваджувати медичну реформу та обіцяє не шокувати лікарів та медустанови.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є план, незважаючи на те, що він дуже радикальний, але він дуже системний, і не шоковий, він не принесе потрясіння для лікарів і медустанов. Будуть робитися радикальні речі, але дуже поступово, з 1 січня ніхто не потрапить в ситуацію , коли раптом немає грошей, чи ні пацієнтів", - пояснив він на брифінгу.

Ковтонюк запевнив, що план МОЗ розрахований на спокійне і сплановане проведення реформи.

"Уже на наступному тижні у нас буде зустріч з усіма регіонами. На наступному тижні, протягом 7-10 днів, ми повідомимо про те, які будуть ключові дати, які дії і терміни", - додав він.

Як відомо, 19 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про медичну реформу.

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