Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ пообіцяли не шокувати лікарів медреформою

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:53

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розпочне впроваджувати медичну реформу та обіцяє не шокувати лікарів та медустанови.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є план, незважаючи на те, що він дуже радикальний, але він дуже системний, і не шоковий, він не принесе потрясіння для лікарів і медустанов. Будуть робитися радикальні речі, але дуже поступово, з 1 січня ніхто не потрапить в ситуацію , коли раптом немає грошей, чи ні пацієнтів", - пояснив він на брифінгу.

Ковтонюк запевнив, що план МОЗ розрахований на спокійне і сплановане проведення реформи.

"Уже на наступному тижні у нас буде зустріч з усіма регіонами. На наступному тижні, протягом 7-10 днів, ми повідомимо про те, які будуть ключові дати, які дії і терміни", - додав він.

Як відомо, 19 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про медичну реформу.

Детальніше про ухвалені новації читайте тут.

Теми: МОЗреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: