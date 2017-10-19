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В Минздраве пообещали не шокировать врачей медреформой

Четверг, 19 октября 2017, 18:53

В ближайшее время Министерство здравоохранения начнет внедрять медицинскую реформу и обещает не шокировать врачей и медучреждения.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть план, несмотря на то, что он очень радикальный, но он очень системный, и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений. Будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов", - пояснил он на брифинге.

Ковтонюк заверил, что план МЗ рассчитан на спокойное и спланированое проведение реформы.

"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", - добавил он.

Как известно, 19 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за закон о медицинской реформе.

Подробнее о принятых новациях читайте здесь.

Темы: Минздравреформы
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