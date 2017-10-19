Бойовики зменшили кількість обстрілів, били з піхотної зброї – штаб

День 19 жовтня у районі проведення АТО відзначився зменшенням обстрілів українських позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО в четвер.

Зазначається, що від опівночі російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я, використовуючи при цьому піхотне озброєння.

Так, уночі на донецькому напрямку бойовики з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі били по захисниках Авдіївки. З цієї ж зброї, вдень майже годину окупанти обстрілювали опорні пункти української армії біля шахти Бутівка і Зайцевого.

На маріупольському напрямку близько 10 години під ворожим вогнем із стрілецької зброї опинились оборонці Талаківки.

Під час 2 обстрілів, коли виникала пряма загроза життю наших військових Збройні сили України застосовували зброю на ураження противника.

У штабі зазначають, що від початку доби втрат серед бійців сил АТО немає.

Українська правда