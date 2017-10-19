Боевики уменьшили количество обстрелов, били из пехотного оружия – штаб

19 день октября в районе проведения АТО был отмечен уменьшением обстрелов украинских позиций.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО в четверг.



Отмечается, что с полночи российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие, используя при этом пехотное вооружение.



Так, ночью на донецком направлении боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды били по защитниках Авдеевки. Из этого же оружия, днем ​​почти час оккупанты обстреливали опорные пункты украинской армии возле шахты Бутовка и Зайцево.



На мариупольском направлении около 10:00 под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались защитники Талаковка.



Во время 2 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных Вооруженные силы Украины применяли оружие на поражение противника.



В штабе отмечают, что с начала суток потерь среди бойцов сил АТО нет.



Украинская правда