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Боевики уменьшили количество обстрелов, били из пехотного оружия – штаб

Четверг, 19 октября 2017, 18:57

19 день октября в районе проведения АТО был отмечен уменьшением обстрелов украинских позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО в четверг.

Отмечается, что с полночи российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие, используя при этом пехотное вооружение.

Так, ночью на донецком направлении боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды били по защитниках Авдеевки. Из этого же оружия, днем ​​почти час оккупанты обстреливали опорные пункты украинской армии возле шахты Бутовка и Зайцево.

На мариупольском направлении около 10:00 под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались защитники Талаковка.

Во время 2 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных Вооруженные силы Украины применяли оружие на поражение противника.

В штабе отмечают, что с начала суток потерь среди бойцов сил АТО нет.

Украинская правда

Темы: АТО
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