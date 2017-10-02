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В окупованому Криму нові репресії: затримані четверо кримських татар

Понеділок, 2 жовтня 2017, 11:04

В окупованому Росією Криму силовики затримали чотирьох кримських татар.

Про трьох з них повідомляє у Facebook адвокат Едем Семедляєв.

"Стало відомо як мінімум про трьох затриманнях: Сулейманов Ренат, Кубедінов Арсен, Мустафаєв Сейран", - пише він.

За словами юриста, раніше у Сулейманова вдома по вул. Гаспрали в селищі Молодіжне проводився обшук. Адвоката на обшук не пустили.

 

Семедляєв каже, що після цього люди в масках відвезли кримського татарина в невідомому напрямку. Вони були на службових авто без номерів.

"Я хвилююсь, щоб не сталося, як з Ренатом Параламовим", - розповідає він на відео, яке виклав у соцмережу.

За словами адвоката, Сулейманов його клієнт. Юрист намагався наздогнати машину силовиків з підзахисним усередині, але УАЗ "Патріот" перекривав дорогу і над цього зробити.

Про ще одне викрадення повідомив у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

"Сьогодні о 6:00 в будинку жителя села Мельничне Білогірського району Талята Абдурахманова, 1953 року народження, силовики провели обшук і відвезли його в невідомому напрямку", - написав він.

Юрист уточнив, що обшук проводили співробітники ФСБ.

Як повідомлялося, російські силовики 13 вересня провели обшук у будинку Рената Параламова в кримському селищі Нижньогірський та затримали його. Як повідомляли місцеві активісти, Параламова звинувачують у тероризмі.

За словами очевидців, затримували Параламова люди в масках без розпізнавальних знаків на формі.

Пізніше того ж дня кримського татарина знайшли на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Українська правда

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Теми: Кримнадзвичайна подіякримські татариправа людини
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