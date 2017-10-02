Аваков про засекречення рішень суду в справі Шеремета: Так вирішило слідство

Національна поліція звернулася до суду щодо засекречення судових рішень у справі вбивства Павла Шеремета, бо так вирішило слідство.

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання кореспондента "Української правди".

"Слідство не може проходити під відеокамерами і під постійною увагою фрілансерів-журналістів. Слідство – це процес, який передбачає закритість", – зазначив він.

На уточнення, чому це було зроблено через рік після вбивства міністр заявив:

"Коли ви будете працювати слідчим, то будете формулювати, як мають відбуватися слідчі дії. Тому що так вирішило слідство, я не є процесуальним керівником".

Також глава Нацполіції Сергій Князєв не розкрив нових деталей у справі.

"Слідча група відпрацьовує ряд робочих версій. Без рішень суду неможливо проводити слідчі дії. Враховуючи, що це провадження має велику суспільну нагрузку, ми звернулися до суду щодо закриття інформації у реєстрі. Суд погодився і ми працюємо", – зазначив Князєв.

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Через рік, 24 липня 2017 року Національна поліція засекретила всі рішення судів у справі про вбивство Шеремета, про що стало відомо лише 21 вересня.

Це сотні судових рішень, які виносились ледь не кожного дня за клопотаннями слідчих. Здебільшого рішення стосувалися доступу до певних мобільних номерів, дані про які були засекречені, або до інших даних мобільних операторів.

Головне слідче управління Нацполіції заявило, що засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Роман Кравець, УП