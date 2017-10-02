Після стрілянини в Лас-Вегасі вже померли 50 осіб

Кількість загиблих після стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі зросла до 50 осіб.

Про це повідомляє в Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Невади, в Лас-Вегасі під час стрілянини на музичному фестивалі загинули щонайменше 50 осіб і мінімум 200 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

BREAKING: Nevada sheriff says at least 50 people dead and at least 200 injured in Las Vegas concert shooting. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Також наголошується, що поліцейські знайшли жінку, яка може бути причетна до стрілянини на відкритому концерті, де, за попередніми даними, були присутні близько 40 тисяч осіб.

BREAKING: Nevada sheriff: We have located the female person of interest in the deadly shooting at a Las Vegas outdoor concert. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих і 100 поранених.

Поліція застрелила одного стрілка, яким виявився 64-річний місцевий житель. Підозрюваний відкрив вогонь по натовпу відвідувачів концерту з вікна 32 поверху готелю в розважальному комплексі Mandalay Bay.

Пошуки інших причетних тривають.

Українська правда