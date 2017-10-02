Справу засудженого до колонії кримчанина Балуха переглянуть

"Верховний суд Криму" повернув кримінальну справу проти українського активіста Володимира Балуха до суду першої інстанції на новий розгляд.

Про це повідомила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

За її словами, "суд" погодився з апеляцією захисту стосовно того, що суддя, яка вела цю справу, не мала права цього робити, оскільки раніше розглядала іншу справу проти Балуха і на цей раз мала за законом взяти самовідвід.

"Тому суд визнав, що це є істотним порушенням кримінально-процесуального законодавства і повернув кримінальну справу до суду першої інстанції (Роздільнянський районний суд – ред.) для розгляду в іншому складі", - сказала Дінзе на відео, яке виклав у Facebook голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

За її словами, щойно справа надійде до суду, захист вимагатиме її повернення до прокуратури.

Дінзе повідомила, що усі троє суддів Роздільнянського суду вже розглядали справу Балуха, тож повторно це робити не можуть і мають взяти самовідвід, або їх відведе сторона захисту.

Як повідомлялося, 4 серпня 2017 року Роздольненський райсуд в Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

29 серпня стало відомо, що проти політв'язнів Балуха порушили нову кримінальну справу.

Євген Кізілов, УП