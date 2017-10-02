Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу засудженого до колонії кримчанина Балуха переглянуть

Понеділок, 2 жовтня 2017, 15:59
Справу засудженого до колонії кримчанина Балуха переглянуть

"Верховний суд Криму" повернув кримінальну справу проти українського активіста Володимира Балуха до суду першої інстанції на новий розгляд.

Про це повідомила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

За її словами, "суд" погодився з апеляцією захисту стосовно того, що суддя, яка вела цю справу, не мала права цього робити, оскільки раніше розглядала іншу справу проти Балуха і на цей раз мала за законом взяти самовідвід.

"Тому суд визнав, що це є істотним порушенням кримінально-процесуального законодавства і повернув кримінальну справу до суду першої інстанції (Роздільнянський районний суд – ред.) для розгляду в іншому складі", - сказала Дінзе на відео, яке виклав у Facebook голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

За її словами, щойно справа надійде до суду, захист вимагатиме її повернення до прокуратури.

Дінзе повідомила, що усі троє суддів Роздільнянського суду вже розглядали справу Балуха, тож повторно це робити не можуть і мають взяти самовідвід, або їх відведе сторона захисту.

Як повідомлялося, 4 серпня 2017 року Роздольненський райсуд в Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

29 серпня стало відомо, що проти політв'язнів Балуха порушили нову кримінальну справу.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: