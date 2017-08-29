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Проти патріота України Балуха в Криму відкрили нову справу

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:16

В анексованому Росією Криму проти політв'язнів Володимира Балуха, засудженого до 3 років і 7 місяців колонії, порушили нову кримінальну справу.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Балух та його адвокат подали скаргу в поліцію на незаконні дії начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який ображав і вдарив українця, а Ткаченко подав у відповідь свою скаргу на ув'язненого.

За заявою чиновника Слідчий комітет РФ 22 серпня порушив кримінальну справу проти Балуха за ч. 1 ст. 318 КК РФ (застосування насильства до представника влади).

 

У постанові слідчого Бондаренко сказано, що Володимир Балух 11 серпня під час ранкового огляду камер ІТТ в коридорі вдарив ліктем в живіт капітана Валерія Ткаченка, після чого нібито зайшов у камеру №2, узяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ІТТ по правій руці .

За інформацією захисту українця, начальник ІТТ селища Роздольне сам напав на Володимира: вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео в ізоляторі.

Адвокат Балуха подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ в поліцію.

Захист побоювалася, що нові правопорушення залишаться безкарними, адже 24 квітня Балух заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку того ж Ткаченка, – і поліція Роздольного проігнорувала це.

Як відомо, у грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році Володимир Балух вивішував на даху свого дому на півострові український прапор.

4 серпня 2017 року Роздольненський райсуд засудив його до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів за звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Балух свою провину не визнав. Захист українця заявив, що справу проти українця сфабриковано і його вирок буде оскаржено.

Кримська правозахисна група вимагала, щоб усіх причетних до справи Балуха включили до санкційних списків. 

Теми: Кримполітв'язні
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