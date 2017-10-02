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Тимошенко вручили протокол про незаконний перетин кордону

Понеділок, 2 жовтня 2017, 19:45

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала третім нардепом, якому співробітники Держприкордонслужби вручили адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Сьогодні співробітники служби в рамках своїх повноважень вручили Тимошенко протокол про незаконний перетин кордону 10 вересня", - сказав він.

Водночас він відмовився назвати прізвища інших нардепів, яким були вручені протоколи, зазначивши лише, що "Тимошенко стала третьою".

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув до України.

Його прибічники, які зібралися у ПП "Шегині (Львівська обл.), прорвали кордон з української сторони і влаштували бійку з прикордонниками, яких вишикували в транзитній зоні. Тим самим вони сприяли Саакашвілі в перетині державного кордону з групою осіб, зокрема народними депутатами.

Під час інциденту 13 бійців Національної поліції і 9 Держприкордонслужби дістали тілесних ушкоджень. В одного з правоохоронців перелом плечової кістки, у решти травми меншого ступеня тяжкості.

Народний депутат з фракції "Народний фронт", радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що п'ятеро народних депутатів України і екс-глава Служби безпеки України незаконно перетнули державний кордон України разом із Саакашвілі.

"Список народних депутатів України, що незаконно перетнули кордон України разом з провокатором Саакашвілі: Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов", - написав Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Держприкордонслужба склала 15 протоколів за ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону), зокрема, протоколи складено проти 4 українських журналістів, 10 іноземців і проти самого Михайла Саакашвілі.

Теми: ТимошенкоСаакашвілі
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