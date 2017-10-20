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Путін пригрозив "симетричною відповіддю", якщо США покинуть договір РСМД

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 00:30

Росія відповість "негайно і симетрично", якщо Сполучені Штати залишать договір про ядерні ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на засіданні Валдайського клубу в Сочі, пише Reuters.

Москва готова розробляти нові системи озброєнь, як ядерні, так і неядерні, у відповідь на такі ж дії інших країн, сказав Путін, коментуючи чутки про можливий вихід США з договору про РСМД.

Як повідомлялося, раніше США заявляли, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет РСМД.

Американське видання "The Hill" писало, що голова комітету у закордонних справах палати представників конгресу США Ед Ройс запропонував нові санкції щодо Росії за порушення Договору.

У законопроекті про оборону на 2018 рік уже є попередження про те, що якщо Росія порушить Договір і його вимоги протягом 15 місяців з моменту ухвалення законопроекту, то "за національним законодавством США більше не будуть пов'язані зобов'язаннями, які випливають з цього договору".

Безстроковий договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності підписано ще в 1987 році.

Теми: РосіяСШАядерна зброя
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