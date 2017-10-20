Євросоюз не планує втручатися в конфлікт стосовно Каталонії

Для втручання Євросоюзу в конфлікт між Мадридом і регіональним урядом Каталонії немає підстав.

Про це заявив голова Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції в четвер, 19 жовтня, під час саміту ЄС, передає DW.com.

Туск уточнив, що перебуває в постійному контакті з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм і що ситуація в Іспанії його "турбує".

"Позиція інститутів ЄС і держав-членів чітка: немає місця для посередництва або міжнародних ініціатив, або дій. Я не очікую широких дискусій про ситуацію (в Іспанії. - Ред.)", - зазначив Туск.

Голова Європейської ради додав: "Ми всі маємо свої емоції, погляди, оцінки, але, формально кажучи, тут немає місця для втручання ЄС".

Раніше, під час прибуття на саміт ЄС, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про "підтримку позиції уряду Іспанії". Вона також висловила надію на знаходження рішення, що відповідає конституції Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія 21 жовтня розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії.

Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії, чи ні.

Детальніше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику".