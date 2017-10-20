РФ не дозволила ОБСЄ стежити за неконтрольованою ділянкою кордону

Росія відмовилась надати згоду на розширення мандату місії ОБСЄ на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

"У зв’язку з прийняттям цього рішення делегація України в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву, у якій висловила глибоке розчарування одноосібною відмовою Росії надати згоду на розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей", - йдеться у заяві.

Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та свідомий намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України, наголосили в МЗС України.

Делегація України закликала Російську Федерацію до неухильного виконання взятих зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, насамперед положення п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки уздовж кордону з боку України та Росії.

Прогрес у виконанні цього пункту є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі.

Як повідомлялось, організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжила мандат спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гукове" до 31 січня 2018 року.