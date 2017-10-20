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РФ не позволила ОБСЕ следить за неконтролируемым участком границы

Пятница, 20 октября 2017, 02:51
РФ не позволила ОБСЕ следить за неконтролируемым участком границы

Россия отказалась дать согласие на расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно решения Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"В связи с принятием этого решения делегация Украины в ОБСЕ произнесла интерпретирующее заявление, в котором выразила глубокое разочарование единоличным отказом России дать согласие на расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой Правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей" , - говорится в заявлении.

Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о сознательном нежелании способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и сознательном намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины, отметили в МИД Украины.

Делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей, прежде всего положения п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы с созданием зоны безопасности вдоль границы со стороны Украины и России.

Прогресс в выполнении этого пункта является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат наблюдательной миссии на российских контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" до 31 января 2018 года.

Темы: ДонбассграницаРосcияОБСЕМИД
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