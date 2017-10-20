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Гейлі назвала втручання РФ у вибори в США військовими діями

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 04:12

Спроба Росії вплинути на американські вибори є військовими діями проти США.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі на конференції в Нью-Йорку, пише DW.com.

"Коли якась країна може прийти і втрутитися у вибори в іншій країні, це називається військовими діями", - підкреслила Гейлі.

Вона заявила, що Москва здійснювала аналогічні дії і в інших країнах, зокрема, під час виборів у Франції.

"Вони роблять це скрізь. Це їх нова зброя", - додала постпред Сполучених Штатів при ООН.

Як відомо, в США триває розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Москву звинувачують в кібератаках і спробах вплинути на рішення американців за допомогою соціальних мереж і підконтрольних ЗМІ.

Справою про втручання РФ займаються спеціальний прокурор Роберт Мюллер, а також комітети з розвідки нижньої і верхньої палат Конгресу США.

Теми: СШАРосіяООН
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